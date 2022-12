Covid-19 e China. Plano do Governo já está “pronto”, diz Pizarro

O Governo já tem “um plano pronto” a adotar "se for necessário" algum tipo de controlo dos passageiros oriundos da China, devido à Covid-19, adiantou Manuel Pizarro, ministro da Saúde, em declarações à Renascença esta sexta-feira à tarde.

Os ministérios da Saúde, da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros, têm pronto um plano a se for necessário e quando for necessário um plano de controlo dos passageiros oriundos da China. Mas temos de atuar nesta fase de uma maneira preventiva e não de uma maneira alarmista", disse.



De acordo com o governante, neste momento é importante atuar de “maneira preventiva e não de uma maneira alarmista”.

A cada semana, só há um voo direto da China para Portugal – uma situação muito diferente da de Espanha ou Itália, países que anunciaram esta semana que vão passar a realizar controlos nos aeroportos aos passageiros oriundos da China, tornando os testes obrigatórios.

"Espanha tem múltiplos voos diários diretos da China, para Madrid e para Barcelona. A situação portuguesa é muito distinta dessa. E até diria que, direta ou indiretamente, nós seremos beneficiários de todas as medidas de controle que sejam adotadas por outros países do nosso espaço geopolítico, nomeadamente, do espaço Schengen. Nós estamos a acompanhar as medidas com muito cuidado, muita monitorização, muita segurança para os portugueses, mas sem gerar alarmismos que, nesta fase, não se justificam”, disse Pizarro.