Taxista encontrado morto em Rio de Mouro

Um taxista, com cerca de 40 anos, foi encontrado sem vida, na madrugada desta quinta-feira, junto da sua viatura, estacionada em Rio de Mouro, concelho de Sintra.

A informação é avançada pelo Jornal de Notícias. O diário do Porto indica ainda que o corpo terá sido encontrado no exterior da viatura, apresentando várias perfurações no tórax, que terão sido efetuadas com uma arma branca.

O alerta efetuado para a PSP reportou um carro parado na via e um corpo caído no solo. A Policia deslocou vários meios para o local, onde foi declarado o óbito.

[Em atualização]