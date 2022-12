Habitação. Euribor voltam a subir para novos máximos desde 2008 e 2009

As taxas Euribor voltaram, esta quarta-feira, a subir a três, a seis e a 12 meses, para novos máximos desde janeiro de 2009 no caso dos dois prazos mais curtos e desde dezembro de 2008 no prazo mais longo.

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação e que entrou em terreno positivo em 6 de junho, avançou, pela oitava sessão consecutiva, para 2,752%, mais 0,049 pontos e um novo máximo desde janeiro de 2009.

A média da Euribor a seis meses subiu de 1,997% em outubro para 2,321% em novembro, estando a média no atual mês nos 2,545%.

A Euribor a seis meses esteve negativa durante seis anos e sete meses (entre 6 de novembro de 2015 e 3 de junho de 2022).

No prazo de 12 meses, a Euribor também subiu hoje, pela oitava sessão consecutiva, ao ser fixada em 3,325%, mais 0,060 pontos do que na terça-feira e um novo máximo desde dezembro de 2008.

Após ter disparado em 12 de abril para 0,005%, pela primeira vez positiva desde 05 de fevereiro de 2016, a Euribor a 12 meses está em terreno positivo desde 21 de abril.

A média da Euribor a 12 meses avançou de 2,629% em outubro para 2,828% em novembro. No corrente mês, encontra-se nos 2,990%.