Finanças alertam para mensagens fraudulentas

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou, esta quarta-feira, para o envio de mensagens de correio eletrónico fraudulentas por remetentes que se estão a fazer passar pela entidade com o objetivo de levarem os contribuintes a aceder a páginas maliciosas.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, nas quais é pedido que se regularize o pagamento de impostos descarregando um anexo”, lê-se no Portal das Finanças.