​Dados oficiais "ocultam impacto da mortalidade" nas estradas portuguesas

Os dados oficiais escondem mortes nas estradas portuguesas, acusa a Associação de Cidadãos Auto-mobilizados (ACA-M).



Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), desde o início do ano morreram ao volante 460 pessoas, número inferior ao registado em 2019, ano de referência pré-pandemia de Covid-19.

Em declarações à Renascença, Manuel João Ramos, da Associação de cidadãos Auto-Mobilizados, acredita que este número peca por defeito. Faltam as vítimas mortais que não resistiram aos ferimentos, o que aumenta estes números em cerca de 30%.

“É uma forma de massajar os dados para evitar reconhecer o impacto grave da sinistralidade e da mortalidade rodoviária em Portugal, porque estes dados são apenas referentes aos mortos no local do acidente e no continente. Temos que incluir também os mortos nas ilhas e os mortos a 30 dias, que geralmente são 30% mais”, afirma Manuel João Ramos, em declarações à Renascença.