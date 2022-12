Bloco de partos de Portimão encerrou terça-feira e só reabre em 2 de janeiro

O bloco de partos do Hospital de Portimão encerrou na terça-feira às 21h00 e só vai reabrir às 9h00 do dia 2 de janeiro de 2023 devido à ausência de pediatras, informou hoje o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Em comunicado, o CHUA indicou que o funcionamento do serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Portimão vai estar também condicionado, funcionando durante esse período apenas para grávidas até às 22 semanas.

De acordo com o centro hospitalar do Algarve, que integra os hospitais de Faro, Portimão e Lagos, a carência de médicos pediatras levou a uma reorganização dos serviços articulada entre as unidades hospitalares de Portimão e Faro para o período de fim de ano.

Trata-se de uma resposta regional articulada entre as suas duas unidades hospitalares, "de forma a garantir os melhores cuidados de saúde à população, sem necessidade de transferência para hospitais de outras regiões", refere.