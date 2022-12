PR considera que “tudo deve ser feito” para evitar os incêndios deste ano

O Presidente da República disse esta terça-feira que “tudo deve ser feito” para que aquilo que aconteceu em matéria de incêndios este ano não se repita, referindo que há problemas que vêm de trás e que têm de ser mudados.

“Vamos trabalhar para que não possa suceder mais o que sucedeu este ano. Deve ser tudo feito para não voltar a acontecer e vamos trabalhar nisso”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa na chegada a Murça, no distrito de Vila Real, concelho que no Verão foi fustigado pelos incêndios.

Num dia dedicado a este distrito do norte do país, o chefe de Estado, acompanhado do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disse que estão a ser retiradas lições sobre como prevenir antes que aconteça e como ter respostas mais rápidas, coordenadas e eficazes para poupar “momentos menos dolorosos”.

Ainda antes de cumprimentar os bombeiros que o aguardavam, o Presidente da República foi abordado por dois homens que, exaltados, consideraram uma “vergonha” o mesmo visitar agora o concelho e não na altura do fogo de julho.

“Todos estamos conscientes de que houve coisas que não correram bem”, respondeu.