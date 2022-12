Maternidades encerradas no Ano Novo. Informação não está atualizada no portal do SNS

O portal do SNS com informação sobre o funcionamento das maternidades não está atualizado. É este o site que o Governo recomenda que seja consultado pelas grávidas para saberem com o que podem contar.

Contactado pela Renascença, o Ministério da Saúde garante que a situação vai ser corrigida a qualquer momento.

Por erro, o portal indica que o bloco de partos do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, fecha no próximo sábado.

Fernando cirurgião, o diretor do serviço de obstetrícia, admite que a informação pode levar ao engano algumas grávidas, tal como aconteceu, de resto, no último fim de semana em que o bloco esteve, de facto, fechado, mas a informação só foi divulgada na véspera.

“A população neste momento está mais atenta a estas informações porque as informações foram mais divulgadas do que noutras ocasiões. E então, com alguma naturalidade, o movimento poderá estar mais reduzido”, antecipa.

No entanto, o responsável alerta que “isso não impede que algumas grávidas desconhecedoras se dirijam cá, como aconteceu no próprio dia 24, que nesse dia estaria mesmo não funcional a urgência do Hospital São Francisco Xavier, mas ainda assim, o número de grávidas que se dirigiu ao hospital foi de 18, dúzia e meia, e houve dois partos, um dos quais até foi considerado como o bebé do Natal, já que nasceu na noite de 24 para 25”.

O serviço de obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier está aberto no próximo fim de semana, de acordo com o plano para o Ano Novo.

São cinco os blocos de partos que vão encerrar no próximo fim de semana. A lista foi divulgada pela direção executiva do SNS. Não recebem grávidas já a partir das 08h00 de sexta-feira. Os hospitais das Caldas da Rainha, Loures, Barreiro, Beja e Portimão, que só voltam a abrir os blocos de partos às 08h00 de dia 2 de janeiro, segunda-feira.