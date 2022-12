Está a aumentar a lista de espera dos alunos com deficiência sem acompanhamento

Exige-se clarificação por parte do Ministério da Educação

Helena Albuquerque explica também que a mudança legislativa, feita em 2018, deixou cair a expressão “alunos com necessidades educativas especiais” e passou a designar “alunos com medidas adicionais”, mas na prática tem vindo a confundir o trabalho.

“O decreto 54/2018 preconiza muito a ação destas equipas como equipas de mobilização, de sensibilização junto das famílias, junto das escolas, etc., mais do que apoios individualizados dos alunos com deficiência. E quando eu digo apoios individualizados, são apoios de terapias e terapêuticos, são apoios de psicologia, etc, mas depois na escola o que exigem a estas equipas são apoios individualizados, terapêuticos”, destaca.

A presidente da Humanitas pede por isso uma clarificação ao Ministério da Educação.

“Nós estamos a falar há oito anos. Estas equipas continuam com o mesmo financiamento, com contratos anuais e, portanto, começa a ser uma situação insustentável e nós não podemos continuar assim”, alerta.

“Nós precisamos que o Ministério da Educação se defina e diga muito claramente, de uma vez por todas, qual o nosso papel na escola inclusiva, de modo a deixar isto transparente para nós e não só para nós, também para a comunidade educativa”, acrescenta.

O pedido de audiência ao ministro João Costa, feito em novembro, ainda aguarda resposta.