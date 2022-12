​Dados oficiais "ocultam impacto da mortalidade" nas estradas portuguesas

Os dados oficiais escondem mortes nas estradas portuguesas, acusa a Associação de Cidadãos Auto-mobilizados (ACA-M).



Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), desde o início do ano morreram ao volante 560 pessoas. São já mais 45 do que em 2019, antes da pandemia, ano em que se registaram 515 mortes.

No entanto, Manuel João Ramos, da Associação de cidadãos Auto-Mobilizados, acredita que este número peca por defeito. Faltam as vítimas mortais que não resistiram aos ferimentos, o que aumenta estes números para cerca de 800 mortos.

“É uma forma de massajar os dados para evitar reconhecer o impacto grave da sinistralidade e da mortalidade rodoviária em Portugal, porque estes dados - aparentemente 560 mortos - são apenas referentes aos mortos no local do acidente e no continente. Temos que incluir também os mortos nas ilhas e os mortos a 30 dias, que geralmente são 30% mais. Estamos a falar, não de 560 pessoas, mas de algo como pelo menos 800 pessoas que morreram este ano. Ou seja, três ou quatro aviões caídos do céu”, afirma Manuel João Ramos, em declarações à Renascença.