Cinco maternidades fecham entre 30 de dezembro e 2 de janeiro

A funcionarem sem interrupção estarão 33 maternidades - 13 no Norte, sete no Centro, 10 em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e uma no Algarve.

Segundo o plano, designado como segunda fase de "Nascer em segurança no SNS", os blocos de parto dos hospitais das Caldas da Rainha, de Loures, do Barreiro, Beja e de Portimão estarão encerrados entre as 8h00 de 30 de dezembro e as 8h00 de 2 de janeiro.

O encerramento destes blocos de parto consta do plano hoje divulgado pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o funcionamento das maternidades durante a quadra festiva do Ano Novo.

Os blocos de parto dos hospitais de Caldas da Rainha, Loures, Barreiro, Beja e Portimão vão estar encerrados entre as 8h00 de sexta-feira e as 8h00 de 2 de janeiro, divulgou hoje a tutela.

Nos mesmos termos, em Lisboa e Vale do Tejo, constam as maternidades de Abrantes, Santarém, Vila Franca de Xira, Lisboa (hospitais de Santa Maria e São Francisco Xavier e Maternidade Alfredo da Costa), Amadora-Sintra, Cascais, Almada e Setúbal.

Sem constrangimentos estarão também as maternidades de Évora e Portalegre, na região do Alentejo, e de Faro, no Algarve.

Em comunicado, a direção executiva do SNS refere que na primeira fase da operação "Nascer em segurança no SNS", que decorreu no período do Natal, entre as 8h00 de sexta-feira passada e as 8h00 de hoje, estiveram a funcionar ininterruptamente 29 blocos de parto, "tendo a rede do SNS assegurado uma resposta articulada a todas as utentes que recorreram aos serviços de saúde".

Segundo a nota, não se verificaram irregularidades e nasceram neste período, no SNS, 366 bebés.

A direção executiva do SNS irá avaliar os resultados da organização da rede de obstetrícia feita para o Natal e Ano Novo para efeitos de "decisões seguintes", nomeadamente "o funcionamento desta rede de referenciação no primeiro trimestre de 2023".

Fecho de maternidades provocou "constrangimentos", denuncia sindicato

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) desmente tutela e diz que várias maternidades registaram constrangimentos, no sábado, devido ao encerramento de alguns blocos de partos no período do Natal.

“Durante o fim de semana passado, maternidades como Garcia da Orta, Setúbal, Beja, Portimão, Abrantes e Santarém, no sábado, nós temos prova física que estiveram em constrangimento. Quando uma determinada maternidade está encerrada, as outras terão uma pressão maior”, disse à Renascença o presidente do SIM, Jorge Roque da Cunha.

O Sindicato alerta ainda que estes encerramentos, no Natal e Ano Novo, não resolvem o problema e podem antecipar a repetição da medida no início do próximo ano.

“Chamar nascimento seguro quando, de alguma maneira, se estão a encerrar maternidades - e não é para este fim, é já para o próximo trimestre - faz-nos lembrar a frase do provisoriamente definitivo. A questão de fundo não está ultrapassada e não há indícios de que isso possa acontecer, que é contratação de médicos obstetras, é fundamental que os médicos rescindam e vão para o privado”, defende Jorge Roque da Cunha.

[notícia atualizada às 22h09]