Incêndio em Gondomar deixa família de cinco pessoas desalojadas

Um incêndio no telhado de uma habitação na Rua das Bocas, freguesia de São Pedro da Cova, em Gondomar, deixou desalojada uma família de cinco pessoas, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto referiu que o alerta do incêndio, que deflagrou na estrutura de suporte de cobertura de uma habitação unifamiliar, foi dado às 15:12 e que nenhum elemento da família ficou com ferimentos.

De acordo com a mesma fonte, no local estiveram os Bombeiros Voluntários de São Pedro da Cova, os Bombeiros de Gondomar e a Proteção Civil de Gondomar.