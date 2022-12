Greve nos comboios. Canceladas mais de metade das ligações programadas

A greve no setor ferroviário obrigou, esta segunda-feira, ao cancelamento de mais de metade dos comboios programados.

De acordo com a CP, desde a meia-noite e até às 10h00 só circularam 149 das 427 ligações agendadas.

A paralisação dos trabalhadores do sector ferroviário repete-se no próximo domingo, 1 de janeiro.



Entre outras reivindicações, os trabalhadores reclamam um premio financeiro e que o subsídio de alimentação seja atualizado.

A CP já tinha alertado para “perturbações na circulação de comboios, a nível nacional”, “com possível impacto nos dias anteriores e seguintes aos períodos de greve”.



Os clientes que já tinham comprado bilhetes para comboios cancelados podem pedir o reembolso total do valor, até 10 dias após terminada a greve, ou a revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria.

O pré-aviso previa uma paralisação de 24 horas para os dias 23 e 26 deste mês e ainda uma “greve ao trabalho suplementar, incluindo feriados e dias de descanso semanal, desde as 00h00 de 23/12 às 24h00 de 2 de janeiro de 2023”.



Foram definidos serviços mínimos de 25% dos comboios, que, segundo a CP, concentram-se no início e no final do dia, as chamadas "horas de ponta".

A Fertagus também avisa para atrasos e supressões de comboios em mais um dia de greve dos trabalhadores do sector ferroviário, uma paralisação que se repete no próximo domingo, 1 de janeiro.

Napágina da Internet da Fertagus estão os horários das ligações que a empresa prevê fazer entre Lisboa e a margem sul do Tejo.



[notícia atualizada às 11h10]