Detido suspeito de matar mulher em Corroios

O homem suspeito da morte da mulher hoje de manhã em Corroios, no concelho do Seixal, e que se tentou suicidar em seguida foi detido e está à guarda policial no hospital, disse a PSP.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a PSP adianta que a divisão policial do Seixal teve notícia de uma situação de desordem familiar pelas 8h15 de hoje, envolvendo arma branca, no Pinhal Vidal, em Corroios.

No local, os polícias encontraram já cadáver uma mulher de 50 anos com ferimentos na zona do pescoço, indicou a PSP, acrescentando tratar-se de um homicídio que terá sido "cometido pelo cônjuge, de 55 anos, com recurso a uma arma branca".

Segundo a PSP, o homem terá posteriormente usado a mesma arma "para tentar o suicídio através de um golpe no pescoço", tendo sido transportado para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, não correndo neste momento perigo de vida.

O suspeito foi detido pela PSP e encontra-se sob guarda policial, no hospital, até ser presente a autoridade judiciária.

No local estava também o filho do casal, um homem com 22 anos, que apresentava ferimentos numa mão, pelo que também foi transportado ao hospital.

A PSP adianta que foi contactada a Polícia Judiciária de Setúbal, que se encontra a realizar diligências no local do crime.

De acordo com dados do Centro de Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, no local estiveram 17 operacionais dos bombeiros voluntários do Seixal, uma viatura do INEM de Almada, a VMER de Almada, uma ambulância da Cruz Vermelha e elementos da PSP.