Cinco maternidades fecham entre 30 de dezembro e 2 de janeiro

Os blocos de parto dos hospitais de Caldas da Rainha, Loures, Barreiro, Beja e Portimão vão estar encerrados entre as 8h00 de sexta-feira e as 8h00 de 2 de janeiro, divulgou hoje a tutela.

O encerramento destes blocos de parto consta do plano hoje divulgado pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o funcionamento das maternidades durante a quadra festiva do Ano Novo.

Segundo o plano, designado como segunda fase de "Nascer em segurança no SNS", os blocos de parto dos hospitais das Caldas da Rainha, de Loures, do Barreiro, Beja e de Portimão estarão encerrados entre as 8h00 de 30 de dezembro e as 8h00 de 2 de janeiro.

A funcionarem sem interrupção estarão 33 maternidades - 13 no Norte, sete no Centro, 10 em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e uma no Algarve.