Chuva intensa provoca inundações em Alcântara

Os episódios de chuva intensa que se têm registado em Lisboa esta segunda-feira de manhã provocaram algumas inundações na via pública, em Alcântara, segundo avançou a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil em declarações à Renascença.

Pelas 12h, Margarida Castro Martins deu ainda a indicação de que há 18 ocorrências ativas na sequência da precipitação intensa.



"Temos 18 ocorrências ativas, todas com meios do Regimento de Sapadores Bombeiros no local e estamos a dar a resposta a cada situação que vai surgindo, mas não parece que tenha grande gravidade."

Ao todo, segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa à Lusa, entre as 10h e as 12h "houve um pico de ocorrências", num total de 34.

Ao final da manhã, a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil avisou que, àquela hora, estavam encerrados o túnel da avenida João XXI e a estrada de Chelas, acrescentando que os avisos de meteorologia para precipitação intensa têm estado a chegar aos serviços praticamente de hora a hora.

"Temos tido avisos do IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] consecutivos, de hora a hora, de aviso amarelo de precipitação. Tivemos uma inundação pontual em Alcântara que foi rapidamente resolvida e já está a escoar com normalidade. Neste momento, temos o túnel da [avenida] João XXI cortado em ambos os sentidos e a estrada de Chelas também cortada em ambos os sentidos na consequência desta precipitação mais forte", detalha.

[atualizado às 13h29]