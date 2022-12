Cerca de 200 centros de saúde abertos na véspera e no dia de Ano Novo

Um total de 221 centros de saúde vão estar abertos no sábado, dia 31, e 180 no domingo, dia de Ano Novo, anunciou esta segunda-feira a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No sábado passado, véspera de Natal, estiveram abertos também 221 centros de saúde e no domingo, dia de Natal, 180.

Os horários de funcionamento dos centros de saúde podem ser consultados no portal do SNS.

"Procure a resposta mais próxima nos cuidados de saúde primários, não vá diretamente às urgências", lê-se na informação aos utentes para o período do Ano Novo hoje divulgada pela direção executiva do SNS.

Os centros de saúde têm adaptado os seus horários de atendimento alargado (dias úteis) e complementar (fim de semana e feriados) ao aumento das necessidades em saúde da população no período de outono-inverno, no âmbito do Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde - inverno 2022-2023.

A direção executiva do SNS também anunciou esta segunda-feira que os blocos de parto dos hospitais de Caldas da Rainha, Loures, Barreiro, Beja e Portimão vão estar encerrados entre as 8h00 de sexta-feira e as 8h00 de 2 de janeiro.



A funcionarem sem interrupção estarão 33 maternidades - 13 no Norte, sete no Centro, 10 em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Alentejo e uma no Algarve.

Nestas condições, na região Norte, serão as maternidades de Bragança, Vila Real, Viana Castelo, Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Penafiel, Porto (hospitais São João e Santo António), Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira.

Na região Centro estarão abertas sem condicionamentos as maternidades de Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Guarda, Castelo Branco e Covilhã.

Nos mesmos termos, em Lisboa e Vale do Tejo, constam as maternidades de Abrantes, Santarém, Vila Franca de Xira, Lisboa (hospitais de Santa Maria e São Francisco Xavier e Maternidade Alfredo da Costa), Amadora-Sintra, Cascais, Almada e Setúbal.



Sem constrangimentos estarão também as maternidades de Évora e Portalegre, na região do Alentejo, e de Faro, no Algarve.