Ano de 2022 foi "mais negativo" do que 2021, diz presidente da Zero

Este ano foi pior que o anterior no campo ambiental. A conclusão é da Associação Zero que apresenta, nesta segunda-feira, um balanço do ano que está quase a terminar.

De acordo com o presidente da Zero, a seca e as dificuldades na resposta às cheias são os dois pontos que mais pesam na comparação com o ano passado.

“2022 foi um ano mais negativo em comparação com 2021” disse à Renascença Francisco Ferreira.

"Tivemos o reflexo da situação da seca e tivemos o reflexo de não estarmos preparados para lidar depois com uma situação contrastante no que respeita às cheias que, continuamente se verificaram e que tem a ver com não apenas as alterações climáticas, mas acima de tudo, o não estarmos preparados do ponto de vista do ordenamento do território, e das infraestruturas que temos para lidar com este excesso de precipitação."