GNR. Sobe para sete o número de mortos durante a Operação Natal

Sobe para sete o número de mortos na estrada durante a "Operação Natal 2022" da GNR, que dura desde quinta-feira, de acordo com os dados provisórios deste domingo.

Nas últimas 24 horas, as autoridades registaram um acidente mortal em Travanca: um choque entre duas viaturas ligeiras ao fim da tarde de sábado. No balanço da operação, que começou na quinta-feira, a Guarda regista mais de 700 acidentes, dos quais resultaram, além dos sete mortos, 11 feridos graves.

Em comunicado, a GNR informa ainda que fiscalizaram quase 23 mil condutores. Destes, 189 conduziam com excesso de álcool - 94 dos quais foram detidos. A GNR mantém a Operação Natal no terreno, com especial atenção para a condução sob influência de álcool, manobras perigosas e utilização do telemóvel.

Em declarações à Renascença, o capitão João Lourenço revela que ainda não há, ainda, condicionamentos rodoviários, este domingo. Contudo, prevê que intensificação do fluxo de trânsito até ao final do dia.

"Alertamos as pessoas para que adequem a velocidade ao estado da via e ao volume do tráfego, particularmente naquilo que são as condições meteorológicas previstas para o dia de hoje", explica.

O capitão João Lourenço pede, ainda, que se adote uma "condução atenta, cautelosa e defensiva" durante o Dia de Natal.