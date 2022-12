Marcelo recebe vela pela Paz e pede mais igualdade para 2023

O presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu este sábado, véspera de Natal, a Cáritas Portuguesa, assinalando a operação solidária “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto Pela Paz“.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou "a tradição" de receber a Cáritas, no dia 24 de dezembro, "com um símbolo que é ao mesmo tempo de paz, de esperança e também de pensamento para quem a paz tem um novo nome que se chama Desenvolvimento".

"O mundo precisa de paz. Há um ano ainda não tínhamos a guerra na Ucrânia, havia outras guerras. A guerra não começa nem acaba, na Ucrânia, mas é natural que vá para a Ucrânia e para o povo ucraniano e também para todos quantos têm morrido", referiu o Presidente da República.

Numa referência às "forças portuguesas de manutenção da paz que estão espalhadas pelo mundo", Marcelo Rebelo de Sousa relembrou que "a ideia é sempre a mesma, não é treinar para a guerra, mas formar para a paz".

"Mas a paz é inseparável desse outro nome, que se chama justiça, que se chama desenvolvimento, que se chama igualdade, que se chama liberdade, condições económicas e sociais de vida. E, nesse sentido, a paz é construída todos os dias aqui ao nosso lado, naquilo que é próximo de nós", afirmou.

“De cada vez que aumenta a pobreza, a paz sofre. Não é apenas a pobreza, a desigualdade, a injustiça que aumenta, a paz fica em causa", reiterou, acrescentando que "este encontro tem o objetivo de formularmos um desejo que é uma vontade de o próximo ano ter mais paz, mais justiça, mais desenvolvimento, mais liberdade e mais igualdade".

"É com este estado de espírito que nós olhamos o ano que vem, depois de três anos muito maus, por causa da pandemia que agravou desigualdades, separou as pessoas, congelou a vida das pessoas e de um ano, em que saídas a pandemia, encontrou, poucos meses depois, um ambiente de guerra, mas daqui saímos com essa esperança", concluiu.

A presidente da Cáritas Rita Valadas, em declarações à Renascença, considera este gesto já uma tradição.



“É já uma tradição esta deslocação a Belém perto do Natal. O objetivo é, neste tempo em que a Cáritas tem uma campanha – que é a “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto Pela Paz”- em curso e que tem que ver com os valores da paz, é entregar a vela da paz ou a luz da paz ao senhor Presidente da República, que merece uma atenção especial”, explica Rita Valadas, acrescentando que "entregar a paz ao Presidente da República é entregar a paz a todos os portugueses”.

De acordo com a presidente da Cáritas, “esta campanha financia uma parte importante do trabalho que é feito pela Cáritas em Portugal e ainda um projeto internacional que neste momento tem em especial atenção os países lusófono”.

Na agenda do Presidente da República, depois de receber esta vela, ainda vai receber uma delegação do Corpo Nacional de Escutas e mais logo vai ao Barreiro beber a já tradicional ginjinha antes da Consoada.