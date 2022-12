Governo aprova injeção de 1.022 milhões de euros nos hospitais do SNS

Os hospitais vão receber cerca de 1.022 milhões de euros, o que permitirá liquidar a totalidade de pagamentos em atraso acumulados a fornecedores externos (dívida vencida há mais de 90 dias). De acordo com a nota, trata-se de "um resultado histórico no caminho de consolidação orçamental do SNS, que entrará no novo ano".

Segundo o comunicado do Ministério da Saúde, o reforço financeiro, aprovado esta semana em despacho conjunto do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde, vai permitir que os estabelecimentos hospitalares terminem, pela primeira vez, o ano sem stock de pagamentos em atraso.

"Até aqui, 2021 tinha sido o ano com melhor resultado na gestão de pagamentos, tendo terminado ainda assim com um stock de cerca de 110 milhões de euros de pagamentos em atraso, que este ano será possível liquidar na íntegra", lê-se no comunicado.



"Esta operação insere-se na trajetória, em curso desde 2015, de contínuo reforço orçamental do Serviço Nacional de Saúde, com um novo máximo histórico em 2023 traduzindo um reforço de 1,2 mil milhões de euros, e de reversão de um ciclo de endividamento crónico", acrescenta ainda a nota.