Câmara do Funchal recolheu 14 toneladas de lixo gerado pela Noite do Mercado

A Câmara Municipal do Funchal, na Madeira, recolheu este sábado cerca de 14 toneladas de lixo gerado pela festa da Noite do Mercado, até cerca das 09:00, informou o presidente da autarquia, Pedro Calado. .

O autarca indicou que, comparativamente a edições anteriores, foi recolhido menos lixo, assinalando que houve "algum esforço por parte da população em acatar as instruções de manter a cidade, naquilo que era possível, limpa".

Em declarações aos jornalistas para fazer um balanço da Noite do Mercado, atualmente umas das tradições mais participadas do Natal madeirense, Pedro Calado referiu que os trabalhos de limpeza, que contaram com 130 elementos, começaram cerca das 05:00.

"Foi uma noite fantástica, com muita gente mesmo, não me lembro de ver tanta gente no centro do Funchal. As coisas correram muito bem", salientou o presidente da Câmara.

O autarca destacou também o facto de, numa noite em que rumaram ao Funchal "mais de 40.000 pessoas", houve a registar "apenas meia dúzia de ocorrências, nada de grave".

"Foi uma noite tranquila, de segurança, uma noite em que sentimos que a população voltou à baixa do Funchal, sobretudo em ambiente familiar", reforçou.

A festa teve início às 15:30 de sexta-feira e prolongou-se até às 04:00 de hoje, período em que todos os bares e restaurantes da zona estiveram autorizados a funcionar, aos quais se somaram 22 barracas de comes e bebes.