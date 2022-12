Perigo de deslizamento corta circulação na Nacional 330 em Fornos de Algodres

A circulação na Estrada Nacional 330 (EN330), em Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, está cortada desde quinta-feira, informou esta sexta-feira a Infraestruturas de Portugal (IP).

O trânsito na estrada foi cortado entre os quilómetros 31 e 32, em Fornos de Algodres, devido a “perigo de deslizamento de pedras e lama”, já que durante a manhã de quinta-feira “ocorreram deslizamentos de terra para via”.

"As equipas estão no terreno a proceder à remoção de terras da via", disse hoje à agência Lusa fonte da IP, adiantando que não é ainda possível estimar quando será possível reabrir a estrada.

A Câmara de Gouveia, igualmente no distrito da Guarda, também deu nota de que a Estrada Nacional 330 está cortada ao trânsito, devido a um “movimento de massas (derrocada), junto à pedreira de Vila Franca da Serra", no concelho de Gouveia.

A via, que liga Fornos de Algodres a Gouveia, está cortada no “troço entre Vila Franca da Serra e Fornos de Algodres”, especifica a autarquia.