Greve afeta circulação na CP. Sindicatos falam numa adesão de 80%

Já decorre a greve no sector ferroviário. Os trabalhadores da CP e da Infraestruturas Portugal convocaram uma paralisaçao para esta sexta-feira e para a próxima segunda-feira.

Entre a 00h00 e as 12h00 de hoje, adiantou a CP, foram cumpridos os serviços mínimos: circularam 162 comboios, ou seja, 387 das 549 viagens programadas para esse período não se realizaram.



Os trabalhadores pedem um prémio financeiro para compensar a perda de poder de compra e ainda uma atualização no subsídio de refeição.

De acordo com a CP, foram decretados serviços mínimos de 25% nas horas de ponta, de manhã e à tarde.

Nos dias 23 e 26 de dezembro a greve será de 24 horas, com efeitos na véspera e no dia seguinte. Entre 23 de dezembro e 2 de janeiro decorre uma paralisação às horas extraordinárias.



A CP colocou uma nota na página da internet a alertar para a previsão de "perturbações na circulação de comboios, a nível nacional", "com possível impacto nos dias anteriores e seguintes aos períodos de greve", lamentando ainda os transtornos causados.

Protesto com grande adesão

"A adesão dos trabalhadores ronda os 80%, os restantes estão a trabalhar porque têm que cumprir os serviços mínimos", adiantou António Pereira, dirigente do Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários (SINFB), que integra a plataforma de vários sindicatos que representam os trabalhadores da CP e da IP e que convocou dois dias de greve, hoje e segunda-feira.

O sindicalista adiantou que foi tentado "tudo por tudo" para não avançar para a greve, mas, disse, "o ministro das Finanças optou por perder milhares de euros nestes quatro dias de greve em prol de dar algum aos trabalhadores".

O presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins (SINFA), António Salvado, confirmou a "grande adesão à greve" por parte dos trabalhadores.

Os clientes que já tinham comprado bilhetes para comboios cancelados podem pedir o reembolso total do valor, até 10 dias após terminada a greve, ou a revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria.







[notícia atualizada às 12h50 com últimos dados sobre a circulação de comboios entre as 00h e as 12h de hoje]