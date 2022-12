Reparada rotura em conduta de água em Alcântara

A rotura de uma conduta na Rua dos Lusíadas, em Alcântara, que provocou um corte no abastecimento de água naquela zona da cidade de Lisboa, já se encontra resolvida, disse a EPAL.

Fonte da empresa avançou à Lusa, perto das 11h00, que a conduta de água já está reparada, tendo o abastecimento sido restabelecido.

Ao início da manhã a EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres, do Grupo Águas de Portugal, avançou em comunicado ter ocorrido uma rotura na conduta de madrugada, com interrupção do abastecimento de água.

Fonte da empresa avançou também que os trabalhos não provocaram condicionamentos de trânsito.





[notícia atualizada às 11h41]