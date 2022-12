Operação “Nascer em Segurança”. Veja que maternidades vão estar abertas perto de si

O plano de funcionamento das urgências de ginecologia e obstetrícia foi divulgado, esta quinta-feira, sob a forma de publicidade em alguns jornais. Foi a opção escolhida pelo Governo para dar a conhecer quais as maternidades que ficam abertas e quais vão fechar durante este período.



“A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde lança hoje a operação ‘Nascer em segurança no SNS’, com o objetivo de promover a segurança e confiança de grávidas, crianças e profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde”, diz o comunicado enviado à redação da Renascença após um pedido de esclarecimento.



A região Norte e o Algarve vão manter a totalidade dos blocos de parto a funcionar no Natal, todas as outras regiões têm constrangimentos e em Lisboa e Vale do Tejo haverá partilha de recursos e fechos alternados.



Assim, nove maternidades vão estar fechadas no período de Natal, incluindo sete na ARS de Lisboa e Vale do Tejo. Em causa os hospitais de São Francisco Xavier, Amadora-Sintra, Vila Franca de Xira, Abrantes, Caldas da Rainha, Santarém e Setúbal.

O ministro da Saúde já tinha admitido que nem tudo está a funcionar como deveria nas urgências, mas o Governo iria apresentar um plano para evitar maiores constrangimentos. Manuel Pizarro disse que o plano será muito importante para que as pessoas fiquem a saber com o que podem contar, garantindo que nenhum português deixará de ter uma resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS).





Quais os hospitais que encerram os blocos de partos já a partir de amanhã?

A partir das 8h00 encerram as urgências dos hospitais das Caldas da Rainha, Vila Franca de Xira e Setúbal.

Depois, às 20h00, fecham as do Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa e as do Hospital Amadora-Sintra.

Estes cinco hospitais só voltam a receber grávidas a partir das 8h00 próxima segunda-feira.

Mas há mais fechos previstos?

Há dois hospitais, que fecham as urgências obstétricas e bloco de partos durante a noite de Natal: são as unidades na Guarda e Abrantes.

Depois, há outros dois que fecham estes serviços às 8h00 de domingo, dia de Natal, por um período de 24 horas: são os hospitais de Beja e de Santarém.

Durante este período vai haver centros de saúde de portas abertas?

Sim, para evitar que as pessoas recorram logo às urgências hospitalares, no próximo sábado vão estar abertos 221 centros de saúde e, no domingo,180.





Consulte aqui a listagem