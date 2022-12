Grupo Renascença é a escolha 4,6 milhões de pessoas

A RFM está forte com cerca de três milhões e 400 mil ouvintes em cada semana e aumenta significativamente a sua audiência no Grande Porto. Assinala também, entre outros, crescimentos significativos no Interior Norte e nas classes A e B.

Mantém-se muito forte nos grupos mais jovens, em particular nos 15/24 e no seu alvo (25/34).

O site da RFM com o dobro da audiência do seu concorrente direto no último mês, continua a liderar destacadíssima no Digital, entre as rádios musicais, segundo o estudo NetAudience dos sites de rádio.

Quanto à Renascença, que só nesta vaga cresce quase 100 mil ouvintes e neste último ano conquistou cerca de 200 mil, continua a subir e atinge o melhor resultado dos últimos cinco anos em Reach Semanal - 1 milhão e 500 mil ouvintes.

Lidera as rádios generalistas e informativas e cresce sobretudo no Grande Porto, Litoral Norte e Litoral Centro, bem como nas classes A e B.

A Renascença tem cerca de 700 mil pessoas a visitar o seu site e ocupa a terceira posição do ranking dos sites de rádio. Teve em novembro uma subida de 8% face ao mês anterior segundo o estudo NetAudience dos sites de rádio.

A rúbrica “Extremamente Desagradável” de Joana Marques apresentada nas Três da Manhã da Renascença, é o podcast mais ouvido em Portugal nas plataformas POPCASTS, Spotify e iTunes.

A MEGA HITS reforça a sua posição de rádio preferida dos estudantes entre as rádios mais jovens. Cresce designadamente no seu alvo (15/24). É a rádio mais ouvida no Litoral Norte nos 15/24 e sobe também na Grande Lisboa, no Grande Porto, Litoral Centro e Interior Norte e atinge semanalmente cerca de 800 mil jovens.

Regista também importantes subidas nos Quadros Médios e Superiores e na Classe A.

O site da MEGA HITS cresceu em novembro 2% e atinge quase 60 mil visitantes. É o sexto site de rádios mais visitado, à frente da sua concorrência direta segundo o estudo NetAudience dos sites de rádio.

Contas feitas, Grupo Renascença Multimédia atinge nesta vaga do Bareme Rádio mais de 4 milhões e 600 mil pessoas, o que significa que 64,2%, ou seja, praticamente dois em três ouvintes de rádio escutam uma ou mais rádios do Grupo.

O Grupo Renascença Multimédia continua a liderar destacado o ranking das rádios segundo o estudo NetAudience dos sites de rádio, com quase o triplo de visitantes nos seus sites do valor obtido pelo grupo de rádios com que concorre diretamente.

A escuta de rádio em Portugal mantém-se em níveis muito elevados com mais de 84% de Reach Semanal.