Gripe a subir, Covid a descer e mortalidade acima do esperado, indica a Direção-Geral da Saúde

A atividade epidémica da gripe aumentou e os casos de infeção por SARS-CoV-2 diminuíram entre 12 e 18 de dezembro, em que a mortalidade geral voltou a estar acima do esperado, segundo o Relatório de Resposta Sazonal em Saúde.

O documento da Direção Geral da Saúde (DGS) indica que neste período se observou uma ligeira subida da temperatura do ar, acima do esperado para esta época do ano.

A atividade epidémica da gripe apresentou uma tendência crescente, com “um predomínio do subtipo A(H3)(92,1%), associado a maior gravidade nas populações mais vulneráveis. Foi também identificado o subtipo A(H1) pdm09 (7,5%).

Por seu lado, a notificação de casos de infeção por SARS-CoV-2 apresentou uma tendência decrescente.

Neste período, aumentou em 24,7% as consultas nos Cuidados de Saúde Primários do Serviço Nacional de Saúde (SNS), face à semana anterior, e registou-se uma ligeira diminuição da proporção de consultas por síndrome gripal (- 0.16 pontos percentuais).

A procura do SNS24 (atendimentos) estabilizou e a procura do INEM (chamadas) aumentou face à semana anterior.

O relatório dá conta de uma cobertura vacinal contra a Covid-19 e contra a gripe elevada.

A cobertura vacinal contra a gripe (73%) encontra-se próxima da recomendada pelo ECDC e a OMS (75%) para os grupos etários com 65 ou mais anos