Diretor-executivo do SNS admite encerramento de "algumas maternidades" em 2023

O diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, não exclui a possibilidade de serem encerradas algumas maternidades no próximo ano.

Em entrevista à RTP, o responsável reconhece que, apesar do plano para as urgências de ginecologia e obstetrícia, “estamos, ainda, a analisar o plano e muitos dos dados. Tenho andado no país e não é fácil, sobretudo quando vamos a regiões do interior e vemos as distâncias. Há situações em que as pessoas passam uma hora para chegar a um local. E, portanto, não é fácil tomar uma decisão desse tipo”.

Questionado, de forma mais direta, sobre a possibilidade de haver encerramento de blocos de partos, Fernando Araújo admitiu que “algumas poderão vir a ser encerradas”, mas faz depender esse cenário da avaliação que for feita dos resultados do plano para reorganizar as urgências de ginecologia e obstetrícia.

Seja como for, o diretor-executivo do SNS sublinha que, “no início do próximo, vamos ter de tomar algumas decisões nesse sentido.