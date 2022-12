Colisão na Via do Infante faz um morto e um ferido grave

Uma colisão entre dois veículos na Via do Infante (A22), no Algarve, provocou esta quinta-feira a morte de uma mulher e ferimentos graves no condutor da mesma viatura, segundo disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

O acidente ocorreu ao quilómetro 86,9 da A22 no sentido este/oeste, entre o nó desta autoestrada para Olhão e o nó para Faro, tendo o primeiro alerta sido dado às 08h09 desta manhã, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do distrito de Faro.

Segundo a GNR, o veículo com as duas vítimas, uma mulher portuguesa de 70 anos que faleceu no local e um homem, que foi levado com ferimentos graves para o Hospital de Faro, encontrava-se parado na berma da Via do Infante quando foi atingido pelo segundo veículo envolvido no acidente.

O trânsito entre os nós de Olhão e de Faro, no sentido este/oeste, esteve cortado durante toda a manhã e às 11:20 ainda não tinha sido restabelecida a circulação, tendo o trânsito sido canalizado para a Estrada Nacional (EN) 125.

De acordo com a Proteção Civil, estiveram no local 27 operacionais em 12 veículos de socorro da GNR, INEM, Cruz Vermelha Portuguesa, bombeiros e técnicos da empresa concessionária da Via do Infante.