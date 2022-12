Vacinação Covid. Maiores de 50 anos em casa aberta a partir desta quinta-feira

A partir de quinta-feira, passa a estar disponível a vacinação contra a Covid-19 em regime de Casa Aberta para a faixa etária dos 50 anos.

A informação foi confirmada à Renascença coordenador do plano de vacinação. "A partir de amanhã, as pessoas com 50 ou mais anos, que ainda não tiverem feito a vacina de outono, podem dirigir-se aos centros de vacinação. Basta consultar o site da DGS onde estão os hora horários dos postos de vacinação", revelou o coronel Carlos Penha-Gonçalves.

Na última semana, baixou a procura por vacinas, por isso, Penha Gonçalves admite que podemos não atingir a meta dos três milhões de vacinados até ao Natal, mas falta pouco.

O mesmo responsável avançou que já foram chamadas quatro milhões de pessoas para serem vacinadas, e que 2,9 milhões de pessoas foram inoculadas.

O coronel considerou, por outro lado, que as mais de três milhões de vacinas contra a Covid-19 que ficaram inutilizadas após passar o prazo de validade são "uma consequência da estratégia que a Europa usou para este processo".