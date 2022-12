Entre 5 e 15 cêntimos. Ligações fluviais Lisboa-Margem Sul aumentam em 2023

O preço dos bilhetes nas ligações fluviais entre a Margem Sul do Tejo e Lisboa vão aumentar no próximo ano entre cinco e 15 cêntimos, de acordo com o tarifário a aplicar a partir de janeiro.

Segundo uma nota publicada na página da Internet da empresa que assegura aquele transporte fluvial, a Transtejo/Soflusa, os bilhetes simples inteiros na ligação Montijo-Cais do Sodré vão passar de 2,85 euros para três euros e nas ligações Barreiro-Terreiro do Paço e Seixal-Cais do Sodré o preço sobe de 2,50 euros para 2,65 euros.

A ligação de Cacilhas para o Cais do Sodré passa a custar 1,40 euros (1,30 euros este ano) e o percurso Trafaria-Porto Brandão-Belém 1,30 euros (1,25 este ano).

Os títulos TTSL e os títulos Navegante, relativos a passes de 30 dias/mensais, não sofrem alterações em relação aos valores aplicados este ano.

Quanto ao transporte de veículos, efetuado na ligação Trafaria-Porto Brandão-Belém, a classe A (veículos de duas rodas até 50 cm3) passa a pagar 1,45 euros (1,40 este ano); a classe B (veículos de duas ou três rodas com mais de 50 cm3 ou veículos de quatro rodas até 50 cm3) passa a custar 1,80 euros (1,70 euros); a classe C (veículos com comprimento até 4,5 metros) aumenta 15 cêntimos, de 2,85 euros para três euros, enquanto a classe D, relativa a veículos com comprimento superior a 4,5 metros, passa a custar 5,25 euros, quando este ano custou cinco euros.

O tarifário a aplicar em 2023 está disponível aqui.

A Transtejo é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

Esta empresa partilha o conselho de administração com a Soflusa, responsável pela travessia entre o Barreiro, no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.