Detido septuagenário por abuso sexual de netas menores

Um homem de 71 anos está em prisão preventiva por suspeitas de "inúmeros crimes de abuso sexual de crianças", ao longo de uma década, contra quatro netas, todas menores.

A detenção do septuagenário ocorreu fora de flagrante delito, após uma investigação a crimes de natureza sexual e recolha de "sólidos elementos probatórios", revela a nota da PJ.



Os crimes foram de 2011 a 2021, na área da comarca de Lisboa, contra pelo menos quatro netas, quando estas tinham entre os 5 e os 12 anos.

O número de crimes concretamente perpetrados é ainda indeterminado, prevendo-se a possibilidade de existirem mais vítimas, adiantou a PJ, referindo que ainda decorre a investigação.

O homem, já reformado, aproveitava os momentos em que as netas ficavam confiadas aos seus cuidados e longe da supervisão parental para cometer os abusos, fazendo-se valer do natural ascendente que possuía sobre as crianças para as coagir ao silêncio, refere a polícia.