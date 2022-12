"Conseguimos pôr mais de 90% dos portugueses a saber o que é a reciclagem, mas isso não chega"

A administradora executiva da mais antiga empresa gestora de resíduos de embalagens reclama mudanças na recolha de resíduos em Portugal, oferecendo-se para dinamizar um serviço extra de recolha ao domicílio.

Em entrevista à Renascença, Ana Trigo Morais defende um sistema específico só para os resíduos orgânicos e sugere que os portugueses devem pagar a gestão dos resíduos indexada à colocação dos lixos nos ecopontos e não através das faturas da água. Mudar o comportamento pela colocação de taxas nem sempre dá o melhor resultado, argumenta esta gestora que defende maior “transparência e abertura dos regimes tarifários”.

Se por um lado confia no Governo, por outro Ana Trigo Morais queixa-se de constantes mudanças na lei e de lentidão do sistema e dos decisores públicos.

Portugal está atrasado no cumprimento das metas de reciclagem, tal como reconheceu o próprio Ministro do Ambiente no Parlamento. O que é que a Sociedade Ponto Verde vai fazer para contrariar esta tendência ?

O Ministro do Ambiente reconheceu que temos um problema no cumprimento das metas globais de reciclagem dos resíduos urbanos. Existe uma rede de 70 mil ecopontos e tudo aquilo que lá se coloca são resíduos urbanos cuja responsabilidade da gestão é da Sociedade Ponto Verde (SPV). Os resíduos urbanos não cumprem a regras com exceção das embalagens geridas pela SPV, sejam plástico, papel/cartão, vidro ou metais. Nas metas de reciclagem destas embalagens, Portugal cumpre e até ultrapassa largamente as metas em vigor. Os restantes resíduos que produzimos entram globalmente na taxa do pais de reciclagem dos resíduos urbanos cronicamente não cumprem as metas.

O país avançou muito há 25 anos, com uma onda grande de investimentos em infra estruturas em modelos de recolha, mas depois fomos caminhando cada vez mais devagar para um momento em que o sistema está em câmara lenta e mexe-se muito devagar. Um dos grandes desafios de Portugal é criar um sistema que cubra todo o território e que sirva todos os lares portugueses - como o canal de restauração e cafés - para a recolha separada dos resíduos orgânicos. Estes resíduos têm que ser recolhidos à parte e não podem continuar a ser colocados no caixote do lixo indiferenciado, porque há um potencial muito grande de valorização e encaminhamento para reciclagem. É aí que Portugal perde, fica para trás e incumpre as metas porque há um peso muito grande desse tipo de resíduos.

Temos outros fluxos específicos de resíduos que estão claramente a puxar para trás as metas de Portugal, como os resíduos elétricos e eletrónicos, com recolhas muito abaixo do que deviam acontecer. Temos também outras ineficiências nos modelos de recolha de resíduos com potencial de serem valorizados. O cumprimento das metas é uma obrigação legal, mas na SPV gostamos de ver mais além. Devemos cumprir as metas como obrigação, mas também ambicionar ultrapassar estas metas.

Os dados da Agência Portuguesa do Ambiente apontam para a produção de 5 milhões de toneladas de resíduos urbanos por ano em Portugal, dos quais 2 milhões são de resíduos urbanos que precisamos de recolher e valorizar em termos energéticos. Os resíduos hoje em dia têm um valor muito grande e em Portugal não há a perceção de que esse valor pode ser utilizado para que os cidadãos possam ter menos custos com o pagamento para financiar o sistema de recolha de resíduos em termos gerais. Quanto mais for ao ecoponto colocar o plástico, papel/cartão, o alumínio das latas e o vidro, menos vai pagar à sua autarquia, que tem a responsabilidade de gerir a limpeza urbana e os tratamentos dos ecopontos. Ainda temos cerca de 31 milhões de euros de embalagens que não vão para os ecopontos e que assim perdem o seu valor.

A SPV tem competência de sensibilização dos portugueses para a reciclagem . É uma questão de “carregar” na comunicação para que os portugueses reciclem mais ? Ou o problema está na impreparação do sistema ?

Conseguimos pôr mais de 90% dos portugueses a saber o que é a reciclagem, mas isso não chega. Os cidadãos que se sentem sensibilizados pelas nossas campanhas e que praticam a separação das embalagens têm um problema. A infraestrutura que o país desenhou está a tornar-se pouco adaptada às necessidades e pouco conveniente. As infraestruturas e o serviço tornaram-se pouco convenientes para aquilo que o cidadão precisa que lhe seja entregue. Os ecopontos têm que estar mais bem localizados, com melhor nível de limpeza e esvaziamento. Estamos a precisar desesperadamente de entregar um melhor serviço aos cidadãos em Portugal que já sabem reciclar e precisam de ser constantemente motivados a praticar a reciclagem nas embalagens da SPV.

Compromete-se a isso?

Sim, todos os anos investimos muito em campanhas de sensibilização. Ouça muita gente convencida de que quanto mais se sensibilizar mais depressa atingimos as metas de reciclagem. Não concordo, dado que a nossa experiência diz-nos que por mais campanhas que façamos, podemos chegar a cada vez mais pessoas mas se elas chegarem à sua rua e não encontrarem um ecoponto limpo , não vandalizado, preparado para receber os seus recibos, elas têm um desincentivo à prática da reciclagem.