Obstetrícia. Hospitais da Grande Lisboa definem esquema para quadra festiva

Seis hospitais da Grande Lisboa vão coordenar os seus serviços de urgência de Obstetrícia e Ginecologia, durante o Natal e o Ano Novo, segundo a decisão do diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, que a Renascença apurou.

Quatro hospitais vão funcionar durante os dois fins de semana da quadra festiva, enquanto que o Hospital Beatriz Ângelo e o Hospital de Vila Franca de Xira vão alternar o funcionamento, no Natal e Ano Novo.

A mesma deliberação aponta ainda que haverá um regime de alternância de concentração de serviços, entre os seis hospitais, aos fins de semana, durante o primeiro trimestre de 2023.

No que toca ao Natal, os serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, do Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, e do Hospital Beatriz Ângelo vão funcionar normalmente entre 23 e 26 de dezembro.

Em sentido inverso, as urgências desta especialidade do Hospital de Vila Franca de Xira não vão receber grávidas entre as 8h00 e as 20h00 de 23 de dezembro, mas prestará apoio às que já se encontrarão internadas na unidade de saúde.

Já entre as 20h00 do dia 23 e as 8h00 do dia 26 de dezembro, o bloco de partos e o serviço de urgência estarão encerrados e terá apenas de haver a presença física de um médico especialista no apoio às pacientes já internadas.