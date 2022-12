Nível da água nas bacias hidrográficas subiu 1,5 biliões de litros na última semana

As bacias hidrográficas do país registaram uma subida de 11,8% do volume armazenado durante a última semana, um aumento de 1,5 biliões de litros de água em apenas sete dias.

Em média, segundo o boletim semanal de albufeiras da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as bacias apresentam um volume de 77% em relação à capacidade total.

Com a chuva intensa que se verificou na semana passada, a bacia do rio Tejo está a quase 90% da sua capacidade, bem acima dos 71,5% de média para esta altura do ano, e mais de metade das albufeiras do país apresentam uma capacidade acima dos 80%.

É o caso da bacia do rio Douro, que registou esta semana um volume de 90,4% da sua capacidade, acima da média para esta altura do ano, tal como as bacias do rio Lima, Ave, Vouga e Guadiana.