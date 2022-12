Mau tempo. Restabelecida circulação de comboios na Linha do Douro

A circulação de comboios na Linha do Douro foi restabelecida pelas 10h30, entre Régua e Tua, depois de ter estado suspensa durante a manhã devido à queda de árvores.

Segundo fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), o alerta foi dado às 8h30 após terem sido detetadas "árvores caídas sobre a via". .

A circulação foi restabelecida pelas 10h30 depois de terem sido retiradas as árvores caídas sobre a via ao quilómetro 112, 237, perto da estação de Covelinhas, concelho do Peso da Régua.

A circulação ferroviária esteve suspensa entre as estações do Peso da Régua, distrito de Vila Real, e a do Tua, distrito de Bragança.

O mau tempo registado em Portugal continental levou também, como medida preventiva, à circulação de comboios com velocidade máxima de 50 quilómetros por hora na Linha do Douro entre Marco de Canaveses e Pocinho.

Entre a noite de segunda-feira e o início da manhã de hoje, 12 distritos de Portugal continental estiveram sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, devido à chuva forte e persistente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).