Mau tempo. Proteção Civil regista 190 ocorrências em "noite normal"

A Proteção Civil registou 190 ocorrências até às 23h40 de segunda-feira em Portugal continental devido ao mau tempo, referindo que "cerca de 50 são lavagens de vias" e referentes a outros dias.

"Tem sido uma noite normal. Para já está tudo calmo", indicou à Lusa o comandante Miguel Oliveira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com Miguel Oliveira, a noite de segunda-feira foi tranquila, avisando que o período da madrugada desta terça-feira será o "mais expressivo".

Doze distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, devido à chuva forte e persistente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Castelo Branco, Leiria e Santarém, este aviso vigora durante três horas, entre as 06h00 e as 09h00, e em Vila Real entre as 00h00 e as 06h00.



O IPMA realçou ainda durante a noite de segunda-feira que o período mais crítico será entre as 00:00 e as 09:00 de hoje.

O aviso laranja significa, segundo a página da internet do IPMA, uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e, no caso de chuva, "precipitação forte e persistente, que pode ser acompanhada por trovoada".

Os restantes distritos de Portugal continental (Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja e Portalegre) estarão sob aviso amarelo hoje ou na terça-feira ou em ambos os dias.

O aviso amarelo significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica e, no caso de chuva, "precipitação, por vezes forte e persistente".

A Proteção Civil elevou na segunda-feira o nível de alerta de amarelo para laranja em oito distritos face às previsões de chuva intensa para o final do dia e alertou para a possibilidade de inundações em meio urbano.

O alerta especial para nível laranja aplica-se nos distritos de Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Setúbal e Lisboa, disse o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, durante uma conferência de imprensa.

O nível laranja é o segundo mais elevado numa escala de quatro e representa um grau de risco elevado, existindo a possibilidade de ocorrência de fenómenos invulgares que podem causar danos a pessoas e bens, colocando em causa a sua segurança.

Na sede nacional da ANEPC em Carnaxide, no concelho de Oeiras, André Fernandes explicou que as previsões meteorológicas apontavam para "períodos de chuva por vezes forte e persistente" entre o final da noite de segunda-feira e a madrugada de hoje.

O período crítico será entre as 21:00 e as 09:00, com possibilidade de trovoadas e rajadas fortes de vento.

O comandante nacional da ANEPC referiu também que a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu avisos para as bacias hidrográficas do Minho, Lima, Cávado, Ave, Douro, Vouga, Mondego, Tejo e Sorraia.

Perante as previsões, a Proteção Civil admite que possam ocorrer inundações em meio urbano, cheias, derrocadas e deslizamentos de terra. As zonas mais suscetíveis são o Litoral Norte, a região Centro e a Área Metropolitana de Lisboa.