Inspetores do SEF falam em "dia importante" e reconhecem integração na PJ como "solução adequada"

O sindicato que representa os inspetores do SEF afirma que que a integração dos trabalhadores na Polícia Judiciária "é a solução adequada".

"Qualquer integração deve ser feita entre os pares e não entre os desiguais", refere Acácio Pereira, à Renascença.

O representante sindical esteve presente na cerimónia desta terça-feira, que decorreu no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, onde a Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Serviço Estrangeiros e Fronteiras e Polícia Judiciária assinaram quatro protocolos que estabelecem o modelo de cooperação entre as forças e serviços de segurança no âmbito da reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras.



A assinatura destes protocolos marca o início do processo de transferência de competências policiais para a GNR, PSP e PJ no âmbito da reestruturação do SEF.

Acácio Pereira diz que se trata de "um dia importante, um marco" que define "o antes e o futuro" da vida dos inspetores do SEF.

"A partir de hoje, estes protocolos visam dar forma àquilo que tem sido as colaborações e intensificá-las", considera.

"O importante é que saiam daqui reforçadas três coisas importantes: o interesse público, o interesse das instituições e o interesse dos homens e mulheres que prestam serviço no SEF", conclui.