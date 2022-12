Comboios já estão a parar em Algés

A chuva intensa das últimas horas voltou a inundar a estação de comboios de Algés, concelho de Oeiras.

De acordo com a CP, devido à inundação da passagem inferior da estação (no túnel), os comboios deixaram de parar em Algés, mas desde as 8h49 que a situação foi normalizada.

Lisboa é um dos 12 distritos sob aviso laranja até às 9h00. Em Algés já são bem visíveis os efeitos das fortes chuvas, com o acesso à estação de comboios alagada, pela segunda vez numa semana.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta segunda-feira para o risco de novas cheias, devido ao agravamento do estado do tempo, e reforçou os conselhos à população.

A nível nacional, apenas na linha do Douro existem constrangimentos devido às condições atmosféricas adversas. Como medida preventiva, os comboios circulam com velocidade máxima de 50 Km/hora entre Marco de Canavezes e Pocinho (86 kms).



Já a circulação entre Régua e Tua foi suspensa, devido à queda de árvores sobre a via.







[notícia atualizada 9h00]