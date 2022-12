Seis voos divergiram devido ao mau tempo na Madeira

Seis voos com destino à Madeira, operados por várias companhias, divergiram esta segunda-feira para outros aeroportos devido ao mau tempo na área do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, localizado no concelho de Santa Cruz, na zona leste da ilha.

De acordo com informação disponível no "site" da ANA - Aeroportos de Portugal, dois aviões provenientes de Londres (Inglaterra), um de Lisboa, um de Berlim (Alemanha), um de Madrid (Espanha) e um das Canárias (ilhas espanholas) não puderam aterrar no Aeroporto da Madeira, sendo que vários voos de partida estão atrasados.

O último voo a divergir foi o proveniente de Madrid, operado pela Iberia, que devia aterrar às 17h45.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a ilha da Madeira sob aviso amarelo para chuva até às 21h00, condição que, associada ao vento, está a afetar a operacionalidade do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.