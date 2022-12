Proteção Civil diz que cheias e inundações da última semana se podem repetir

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, admitiu este domingo à noite que as próximas 48 horas podem voltar a trazer cheias e inundações como as que se verificaram na última terça-feira e que afetaram várias zonas do país, com destaque para a região de Lisboa.

"A saturação dos solos pode levar a que qualquer precipitação mais intensa possa provocar cheias nos rios e inundações em meio urbano", disse aos jornalistas, André Fernandes.

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil adiantou ainda que o país pode voltar a viver algumas situações como as da "semana passada", e registar os mesmos "quantitativos de precipitação" das últimas cheias e inundações.