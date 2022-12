Mau tempo vai passar mas por pouco tempo. IPMA prevê Natal “molhado”

O estado do tempo, que vai agravar-se esta segunda-feira, vai melhorar a partir de amanhã e nos próximos dias, mas no Natal a chuva já estará de volta, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Se ainda não conseguiu fazer as compras da época natalícia, conte com uma trégua das condições meteorológicas já a partir da tarde desta terça-feira. É de aproveitar, pois não será por muito tempo.

“Em princípio teremos novo agravamento do estado do tempo, com precipitação que pode ser eventualmente intensa ou localmente forte, nas regiões Norte e Centro e ainda a confirmar se chegará também ao Sul”, refere, à Renascença, Maria João Frada do IPMA, que desconhece “se vamos ter avisos ou não”, pois “ainda é muito cedo”.

A meteorologista adianta que “os modelos que temos”, no momento, “indicam-nos que o fim-de-semana do Natal vai ser molhado”.