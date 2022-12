Deslizamento de terras corta circulação na EN13 em Viana do Castelo

A Proteção Civil alertou esta segunda-feira para um período crítico de chuva e vento fortes entre as 21h e as 9h de amanhã, com particular incidência na região Norte e com risco de cheias, inundações e deslizamentos de terras.

Oito distritos estão sob aviso especial laranja por causa do mau tempo, um número que vai subir para 12 distritos na terça-feira.