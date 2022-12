Chuva forte e vento até 75 km/h. Oito distritos sob aviso laranja devido ao mau tempo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta segunda-feira para um agravamento do estado do tempo já hoje, antevendo um "período crítico" de chuva e vento fortes a partir das 21h e até às 9h de amanhã.

Em conferência de imprensa, o comandante nacional da Proteção Civil, André Fernandes, anunciou que oito distritos -- Braga, Viana do Castelo, Porto, Leiria, Coimbra, Lisboa, Aveiro e Setúbal -- estão sob estado de alerta especial laranja por causa das previsões de mau tempo.

O responsável indicou ainda que as rajadas de vento poderão atingir os 75 km/h e que poderão existir situações de inundações, "com maior incidência na região litoral Norte, na região Centro e na Área Metropolitana de Lisboa".

Relembrando os mecanismos operacionais, André Fernandes adiantou que a Proteção Civil fará a análise ponto a ponto das situações mais críticas e lembrou que ainda decorrem operações para repor a normalidade após a chuva e as cheias registadas na passada terça-feira, nomeadamente na Grande Lisboa.



À Renascença, Maria João Frade, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), destaca igualmente que o agravamento do estado do tempo, com chuva forte acompanhada por trovoada e vento também forte, pode levar a inundações e deslizamentos de terra.

"Os distritos mais a Norte deverão ser mais afetados, de qualquer maneira também há potencial de haver cheias rápidas em meios urbanos, nos distritos do Sul, e em particular nas cidades, que é com isso que estamos mais preocupados."

Segundo Maria João Frade, nas próximas horas, em particular durante a noite e madrugada, "pode haver 10 a 20 milímetros de chuva numa hora ou mesmo ultrapassar os 20 milímetros numa hora".

Outro dos impactos antevistos, adianta a especialista, "muito possível e muito provável a Norte é que, pela persistência da precipitação possa haver deslizamentos de terra e derrocadas, para além das cheias em meios urbanos".

