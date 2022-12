Chuva forte e vento até 75 km/h. Oito distritos sob aviso laranja devido ao mau tempo

"Os distritos mais a Norte deverão ser mais afetados, de qualquer maneira também há potencial de haver cheias rápidas em meios urbanos, nos distritos do Sul, e em particular nas cidades, que é com isso que estamos mais preocupados."

À Renascença , Maria João Frade, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), destaca igualmente que o agravamento do estado do tempo, com chuva forte acompanhada por trovoada e vento também forte, pode levar a inundações e deslizamentos de terra .

O responsável indicou ainda que as rajadas de vento poderão atingir os 75 km/h e que poderão existir situações de inundações, "com maior incidência na região litoral Norte, na região Centro e na Área Metropolitana de Lisboa".

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou esta segunda-feira para um agravamento do estado do tempo já hoje, antevendo um "período crítico" de chuva e vento fortes a partir das 21h e até às 9h de amanhã.

Proteção Civil fará análise das situações mais críticas e apela à autoproteção

Durante a conferência de imprensa e perante as previsões, a Proteção Civil admite que poderão registar-se inundações em meio urbano, cheias e derrocadas e deslizamentos de terra.

"Mais do que as medidas de antecipação que estão a ser tomadas, importa sensibilizar para a autoproteção de todos, que é fundamental", apelou André Fernandes, recomendando que os condutores que já estejam a realizar viagens neste período, a poucos dias do Natal, também estejam atentos à informação meteorológica e operacional da Proteção Civil.

"Se for necessário, farão os condicionamentos de trânsito nas vias mais afetas ou com possibilidade de virem a ser afetadas", acrescentou.

Foram ainda lançados avisos por parte da Agência Portuguesa do Ambiente para as bacias hidrográficas do Minho (onde poderão ocorrer inundações nos concelhos de Caminha, Monção e Valença) do rio Lima (onde poderão ocorrer inundações na sub-bacia do rio Vez, em Arcos de Valdevez, e também em Ponte da Barca e Ponte de Lima) e do rio Cávado (que poderá levar a inundações em Braga e Barcelos), do rio Ave, Vouga, Mondego, Tejo e do rio Douro.

[atualizado às 15h39]