Carteiros de Alverca/Vila Franca de Xira em greve

Em declarações à agência Lusa, João Oliveira, da direção do Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, referiu que a paralisação neste centro do concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, termina na sexta-feira.

Trabalhadores do Centro de Distribuição Postal dos CTT de Alverca/Vila Franca de Xira iniciam esta segunda-feira uma greve de cinco dias às últimas duas horas e 48 minutos do horário por melhores condições de trabalho, segundo fonte sindical.

Em causa estão, segundo o sindicato, a redução dos postos de trabalho e a sobrecarga provocada pela falta de trabalhadores para o trabalho a executar, a que se soma a defesa da reposição da qualidade do serviço público postal devida aos cidadãos do concelho de Vila Franca de Xira.

"Estamos a falar sobretudo das más condições de trabalho, da falta de pessoal, da sobrecarga que não permite que o trabalho seja feito como deve ser, com qualidade, sendo que as pessoas que andam na rua é que ouvem as pessoas e por vezes são ameaçadas", contou.

De acordo com João Oliveira, a gestão dos CTT tem de, "obrigatoriamente, dar solução aos problemas existentes, que passa por respeitar os direitos e condições laborais dos seus trabalhadores e os direitos dos cidadãos a um serviço postal público de qualidade".

Para demonstrar a sua insatisfação, os trabalhadores vão concentrar-se hoje às 14h30 na Estrada Nacional 10, em frente à Estação de Correios de Alverca, e na terça-feira à mesma hora em frente à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Na quarta-feira vão concentrar-se também às 14h30 frente à Junta de Freguesia de Alhandra.