Nazaré. Condições atmosféricas dificultam buscas pelos três pescadores desaparecidos

As condições atmosféricas estão a prejudicar as operações de busca dos três pescadores desaparecidos no naufrágio ao largo da Nazaré.

Devido ao vento sentido na região, o drone da Polícia Marítima da Nazaré que estava a ser utilizado ficou sem condições para operar durante a manhã, avançou à Renascença o Capitão do Porto da Nazaré, Mário Lopes de Figueiredo.

As operações de busca foram reiniciadas por volta das 7h30 e prosseguem na zona da praia do Pedrogão, mas ainda sem sucesso. Ao início desta tarde, os meios envolvidos começaram a ser desmobilizados, com a embarcação da estação salva-vidas da Nazaré a estar a realizar uma última missão antes de sair do local, tal como a embarcação da estação salva-vidas da Figueira da Foz e a corveta da Marinha NRP João Roby, que irá igualmente ser desmobilizada pelas 15h.

O último contacto com a tripulação da embarcação "Letícia Clara" foi por volta das 8h00 de sexta-feira e, de acordo com informação comunicada ao MRCC Lisboa pelo capitão do Porto da Nazaré, o alerta foi dado durante a tarde pelo proprietário da embarcação "que não teve mais contacto com os tripulantes após o telefonema ao início do dia".

O mestre da embarcação conseguiu chegar a nado à praia do Pedrógão, no concelho de Leiria, mas os restantes três tripulantes continuam desaparecidos.