Mau tempo: IPMA alerta para agravamento nas próximas 48 horas e perigo de inundações

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou hoje para o agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horas, prevendo "precipitação persistente, vento e agitação marítima".

No aviso à população, o IPMA adianta previsões de "precipitação persistente e por vezes forte a partir da manhã de segunda-feira nas regiões Norte e Centro, com o período mais crítico entre as 21:00 do dia 19 e as 06:00 do dia 20, em especial nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, e entre as 00h00 e as 06h00 de terça-feira nos distritos de Vila Real, Viseu, Aveiro e Coimbra".

O mesmo instituto não exclui a possibilidade de "excluir precipitação por vezes forte e persistente nos restantes distritos (menos provável na região Sul)".

Esperam-se ainda ventos com rajadas de 75 Km/h e 80/90 Km/h. Pode ainda vir a verificar-se agitação marítima forte com ondulação de sudoeste de 4 a 5metros na costa ocidental a partir das 3h00 de segunda-feira e a manter-se previsivelmente até 03h00 de terça-feira.



Em função das condições meteorológicas presentes e previstas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é expectável a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento.

É ainda previsível que haja ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras. A IAutoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil afirma ainda que pode existir nstabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, derrocadas e outros) motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo.

Por fim, pede-se à população que tenha atenção ao arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública. O piso rodoviário deverá estar escorregadio e formação de lençóis de água.