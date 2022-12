Programa Regressar já fez 11 mil portugueses voltarem ao país

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anunciou este sábado que 11 mil portugueses já decidiram regressar ao país no âmbito do programa Regressar.

“Os principias países de onde as pessoas estão a regressar são da Suíça, da França e do Reino Unido”, identificou a ministra.



Em termos de faixas etárias, é entre os 22 anos e os 44 anos que mais pessoas estão a voltar a Portugal.

“Saíram de Portugal entre 2011 e 2015, numa altura difícil aqui em que não havia facilidade em encontrar trabalho”, lembrou.

Ana Mendes Godinho revela que este programa foi alargado por mais três anos e que teve neste segundo semestre o maior número de inscrições.

“Neste segundo semestre de 2022, o número de pedidos aumentou e é o maior desde que o programa entrou em vigor. Acreditamos que é um programa que se está a consolidar e assumimos a decisão de o prorrogar até 2026”, rematou.